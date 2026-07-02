Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) toplantısına katılmak üzere geldiği Hollanda'da Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) toplantısına katılmak üzere Hollanda'ya geldi. Bakan Bolat, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, Sjoerdsma ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Görüşmemizde, JETCO Toplantısı öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündemindeki konuları ayrıntılı şekilde ele aldık. Ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak fırsatları değerlendirdik. İş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyon sürecimiz açısından önem taşıyan konularda görüş alışverişinde bulunduk' dedi.

Hollanda'yı Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu belirten Bolat, 'Hollanda ile karşılıklı güvene dayanan güçlü ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Bu çerçevede, JETCO Toplantısı ile Türk ve Hollandalı iş dünyasını bir araya getirecek Yuvarlak Masa Toplantısı ve İş Forumu'nun, yeni iş birliği ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı hususunda mutabık kaldık. Türkiye ve Hollanda arasındaki ekonomik ortaklığı daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.