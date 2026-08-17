Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye'de önemli projelere imza atan Türkerler Holding'in enerji dağıtım sektöründeki iştiraki Türker VEYAŞ, halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderlik ettiği konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzda, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37.500.000 TL nominal değerli pay ile ortak satışı kapsamında 6.875.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 44.375.000 TL nominal değerli pay dağıtıma konu edildi.

Türker VEYAŞ’ın 6.035.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip 44.375.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında; 364.592 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 623 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya, 64 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 1 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 365.280 yatırımcıya dağıtım başarıyla gerçekleştirildi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için %32,50, yurt içi kurumsal yatırımcı için %30,67 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %1,83 olarak gerçekleşti.

“Yatırımcılarımızla birlikte yeni bir büyüme dönemine adım atmaktan mutluluk duyuyoruz”

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şöyle konuştu: “Şirketimize ve uzun vadeli büyüme hikayemize güvenerek bu yolculukta bize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzımızı, büyüme hedeflerimize ve geleceğimize inanan yeni ortaklarımızla birlikte attığımız önemli bir adım olarak görüyoruz. Güçlü operasyonel verimliliğimiz, sürdürülebilir karlılık anlayışımız ve uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan hizmet bölgemizde yatırımlarımızı ve büyüme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı da başta yatırım harcamalarımızın finansmanı ve işletme sermayemizin güçlendirilmesi olmak üzere, şirketimizin büyüme stratejisini ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesini destekleyecek alanlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Yeni ortaklarımızın güveni ve sermaye piyasalarının desteğiyle, şebekemizi güçlendirmeye, operasyonel kapasitemizi geliştirmeye ve sürdürülebilir nakit yaratma kapasitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla hareket ederek, yarattığımız değeri uzun vadede tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımızla paylaşmayı hedefliyoruz. Yeni ortaklarımızla birlikte, Türker VEYAŞ için yeni bir büyüme dönemine adım atmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz.”