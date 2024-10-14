Hem düğün sezonu hem de Orta Doğu’daki İsrail’in başta Filistin olmak üzere Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu altın piyasasına etki ediyor.

HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, bölge olarak tarım toplumu olduğu için mahsule oranlı düğünler yapıldığını ve dönemsel olarak altına talebin arttığı dönemler oluştuğunu söyledi.



“ Bölgemize kadar jeopolitik risklerden kaynaklı altına talebin azalmaksızın devam ettiğini görüyoruz” diyen Kaya, “Dibimizde Lübnan, Filistin, İsrail savaşının bölgemizi de etkilediğini ve insanlarda bir korku, korku temelli de insanların altına yöneldiğini görüyoruz. Uluslararası piyasaya göre Türkiye’deki altın fiyatı 130 lira daha yüksek. Bunun temel nedeni ülkemizin altın ithalatına getirdiği kısıtlama ve olan talepten kaynaktan dolayı yukarıdan gidiyor” dedi.