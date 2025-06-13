CoinTR Araştırma Departmanı'nın derlediği verilere göre, yatırımcılar son 24 saatte 427 milyon dolardan fazla uzun pozisyon tasfiyesiyle karşı karşıya kaldı. Altcoin piyasası da benzer şekilde baskı altında kalırken, Ethereum (ETH) yüzde 9,4 değer kaybederek 2.500 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 10’un üzerinde düşüşle 143 dolara kadar geriledi.

Spot ETF’lerde ise çalkantıya rağmen girişler devam etti. 12 Haziran’da spot Bitcoin ETF’lerine 112 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerine ise 86 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

SEC’den Sürpriz Geri Adım: Biden Dönemi Kripto Kuralları İptal Edildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Biden döneminde gündeme gelen ve kripto borsaları ile saklama hizmetlerine sıkı denetimler getirmeyi amaçlayan 14 kural teklifini iptal etti. SEC'nin açıklamasına göre, iptal edilen düzenlemeler arasında merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerini “borsa” kapsamına almayı hedefleyen 3b-16 kuralı ve dijital varlık saklama zorunluluklarını getiren müşteri varlık koruma düzenlemesi de yer alıyor.

Bu karar, Başkan Donald Trump’ın finansal piyasalarda vadettiği deregülasyon politikasının yeni bir adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre, SEC’in geri adımı, kripto piyasasında uzun vadede regülasyon belirsizliğini artırsa da, kısa vadede bazı kurumsal aktörler için bir rahatlama sinyali niteliği taşıyor.

Trident, 500 Milyon Dolarlık XRP Hazinesi Kuruyor

Singapur merkezli Web3 şirketi Trident Digital Tech Holdings, 500 milyon dolarlık bir XRP hazinesi oluşturmayı planladığını açıkladı. Şirketin CEO’su Soon Huat Lim, bu adımın Ripple ekosistemiyle daha güçlü bir entegrasyon sağlamak ve uzun vadeli getiri elde etmek amacıyla atıldığını belirtti.

Hazinenin 2025’in ikinci yarısında faaliyete geçmesi hedeflenirken, gerekli fonlamanın hisse ihracı, stratejik ortaklıklar ve yapılandırılmış finansman araçlarıyla sağlanacağı bildirildi. Ancak açıklamanın yapıldığı gün Trident hisselerinde yüzde 35’e varan bir düşüş yaşanması, piyasanın bu girişime temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Trident’in bu hamlesi, XRP’ye 100 milyon dolarlık kurumsal taahhütte bulunan Vivopower gibi şirketlerin stratejik adımlarını takip ediyor.

Çekya’da Bitcoin Satışı Siyasi Krize Dönüştü

Kripto varlıkların kullanımı Çekya’da siyasi krize yol açtı. Ana muhalefet partisi ANO, 45 milyon dolarlık Bitcoin satışının usulsüz gerçekleştirildiğini iddia ederek hükümete güven oylaması çağrısı yaptı. Tepkiler üzerine Adalet Bakanı Pavel Blazek görevinden istifa ederken, yeni bakan Eva Decroix bağımsız soruşturma başlatılacağını duyurdu.

2017 yılında çeşitli suçlardan hüküm giyen bir kişiden ele geçirilen yaklaşık 500 BTC’nin açık artırmayla satıldığı açıklanmıştı. Ancak satış öncesi fonların kaynağının doğrulanıp doğrulanmadığı ve elde edilen gelirin şeffaf bir biçimde yönetilip yönetilmediği soruları, hükümetin üzerine yoğun baskı oluşturdu.

Milei ve LIBRA Tartışması: Arjantin’de “Pump-and-Dump” Şüphesi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Solana tabanlı LIBRA token’ına destek verdiği paylaşım sonrası başlayan spekülasyonlar, kamuoyunda “pump-and-dump” endişelerini gündeme getirdi. Milei’nin paylaşımının ardından token fiyatı yükselmiş ancak daha sonra yüzde 94’lük düşüşle sarsıcı bir çöküş yaşamıştı. Yolsuzlukla Mücadele Ofisi ise Milei’nin etik kuralları ihlal etmediği yönünde karar verdi.

Teknik Görünüm: Bitcoin’de 100 Bin Dolar Kritik Eşik

Bitcoin (BTC/USDT):

Fiyat: 104.300 $

Destek: 102.700 – 100.000 – 97.100 $

Direnç: 104.600 – 107.000 – 109.500 $

Jeopolitik gelişmelerin baskısı altında kalan BTC, 104.000 seviyelerinde dar bir bantta işlem görüyor. 102.700 dolar desteği kırılırsa düşüş 100.000 doların altına derinleşebilir. Türev piyasalarda açık pozisyonlar azalıyor, funding oranları nötrleşmiş durumda.

Ethereum (ETH/USDT):

Fiyat: 2.500 $

Destek: 2.465 – 2.400 – 2.200 $

Direnç: 2.550 – 2.640 – 2.720 $

ETH, düşüş sonrası 2.500 dolar civarında dalgalanıyor. Kısa vadeli yükseliş için 2.550 direnci aşılmalı. Hacim düşük, spot alım ilgisi zayıf.

Ripple (XRP/USDT):

Fiyat: 2,10 $

Destek: 2,09 – 2,05 – 2,00 $

Direnç: 2,16 – 2,20 – 2,26 $

XRP de genel piyasayla paralel hareket ederken spot alım baskısı düşük. 2,09 kritik destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Ripple ile ilgili Trident haberi piyasada olumlu algılanmadı.