Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Selçuk Balcı, Ordu’nun ‘Sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde konser verdi. Belediye meydanında düzenlenen konserde cfhfıyfilfu erken saatlerden itibaren meydanı doldurdu.

Hayranları, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti. Sahne performansıyla beğeni toplayan şarkıcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Allah ağzımızın tadını bozmasın, Mayıs Yedimiz kutlu olsun. 19 Mayıs programlarının ardından Mayıs Yedimizi kutladık. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle” diye konuştu.



Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise, “İlçemizde bu birlikteliği, güzelliği, sevgiyi, hoşgörüyü fazlasıyla göstereceğiz. Perşembe bizim sevdamız, inşallah 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı daha güzel bir şekilde kutlayacağız” ifadelerine yer verdi.



Konserde Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ünlü sanatçıya çiçek takdim etti.