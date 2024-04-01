Ordu'nun şirin ilçesi Perşembe'de belediye başkan adaylığını açıkladığı günden itibaren seçim gününe kadar sokak sokak gezip projelerini anlatan Cihat Albayrak, sandıktan zaferle çıktı.

Albayrak: “Ülkemizin sayılı doğal güzelliklerini barındıran Perşembemiz için Bismillah diyerek yola çıktık. Bugünlere gelmemde emeği olan şehrime hizmet etme imkanı sunan herkese bir kez daha en içten duygularımla teşekkür ederim. Yola çıkarken sevdam diye adlandırdığım Perşembemizi bugünden itibaren tarihiyle, turizmiyle, ekonomik olarak yukarılara çıkarmak için enerjimizi ortaya koyacağımızı herkesin bilmesini isterim. Yason Burnu, Çaka Plajı, Hoynat Adası, sahili, doğal güzellikleri ülkemizin önemli turizm noktaları. Buraların daha fazla misafirlerini ağırlaması için aşk ile çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.