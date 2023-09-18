Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona eren avlanma yasağının ardından açılan balıkçılar, palamut balığından beklediklerini alamadı. Karadeniz Bölgesi’nde en fazla istavrit ve mezgit avlanırken, su sıcaklığının fazla olması nedeniyle hamsi, Marmara Bölgesi, Zonguldak ve Ereğli’de avlanıyor. Balıkçılar, havaların soğuması ile birlikte hamsinin Karadeniz açıklarında bol avlanacağını, fiyatların da düşmesini beklediklerini belirtiyor.



“Bereketli bir sezon geçireceğiz”

Ordulu balıkçı Özay Çakır, “Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz. Palamut balığı bu sene az, ona yakın olarak torik balığı var. Bunun yanında istavrit, hamsi, mezgit, barbun balığı bol. Geçen sezon palamut çok vardı, bu sene de hamsi bol olacak. İnşallah ucuz ve bereketli bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.



“Palamut yok hamsi var”

Erdal Çamaş isimli balıkçı da palamut balığının olmadığını ancak hamsiden beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Suların sıcak seyretmesinden dolayı hamsinin Karadeniz Bölgesi’nde şuan az görüldüğünü aktaran Çamaş, “Hamsi 70-80, istavrit 50, mezgit 80, kefal 60, levrek 250, barbun 100-250, tirsi 100 TL’den satılıyor, fiyatlar çok yüksek değil. Şuanda tek umudumuz hamsi, bu aydan sonra bizim bölgemizde de bekliyoruz. Hamsinin bu taraflara gelmesi için suların soğuması lazım. Şuan hamsi Marmara taraflarında var, Karadeniz Bölgesi’nde ise Zonguldak ve Ereğli açıklarında var. İnşallah 10-15 gün içerisinde biz de bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Davut Çamaş da hamsi sezonunun erken başladığını ancak bu yıl palamut olmadığını söyledi.