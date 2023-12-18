Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.



Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı ülke genelinde 57’den 97’ye çıkarılırken, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Ordu’nun da aralarında bulunduğu 25 büyükşehre Mobil Göç Noktası aracı gönderildi. Böylece Mobil Göç Noktası aracı olmayan büyükşehir kalmadı.

Vali Muammer Erol, Ordu’da hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Erol, araçta verilen hizmetler hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç’ten bilgi aldı.

Mobil Göç Noktası aracı, Altınordu ilçesinin Güzelyalı, Eskipazar mahalleleri ile Gülyalı ilçesinin Turnasuyu Mahallesi’nde bulunan yol kontrol ve uygulama noktaları başta olmak üzere şehrin çeşitli yerlerinde hizmet verecek.