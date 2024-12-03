Başkan Güler: “Amacımız Dar Gelirlileri Korumak”

Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Halk Ekmek tesisinin sosyal belediyecilik kapsamında önemli bir adım olduğunu belirtti. “Ekmek bizim kültürümüzde çok kıymetli. Bu tesisle dar gelirli vatandaşlarımızı desteklemeyi, esnafa rakip olmadan toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok; aksine, vatandaşlarımızın ekmeğine destek olmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Güler, ayrıca günde 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını da hatırlattı.

Üretim Kapasitesi ve Satış Noktaları

Halk Ekmek Fabrikası, ilk etapta günlük 18 bin ekmek üretecek. Aşamalı olarak bu kapasitenin 27 bine, tam kapasite çalışmaya başladığında ise 54 bine çıkarılması planlanıyor. Vatandaşlar, üretilen ucuz ekmekleri belirlenen 14 satış noktasından temin edebilecek. Satış büfeleri hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Büfe ağı önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerde de genişletilecek.

Tesis Gezildi, Üretim Süreci İncelendi

Törende, kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, gazeteciler ve vatandaşlar tesisi gezerek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Açılışa Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu’ya Yeni Hizmetler Geliyor

Başkan Güler, Ordu’nun 19 ilçesinde farklı sürpriz projeler üzerinde çalışıldığını vurgularken, bu tür yatırımların şehirde sosyal dayanışmayı artıracağını ifade etti. Halk Ekmek Fabrikası’nın bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.