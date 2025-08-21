Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi’nde harmanlar dolup taşarken, üreticiler yardımlaşma ile zorlu süreci kolaylaştırıyor. Nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş yaşansa da üreticiler, kalan mahsulü en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı.

“Randıman yüksek gelsin diye seçiyoruz”

Üreticilerden Şefahat Öner, fındık seçme işlemlerini imece usulüyle yaptıklarını belirterek, “Kurutma olurken çürük ve içi boş fındıkları ayıklıyoruz. Bu şekilde randıman daha yüksek çıkıyor, fiyat da ona göre artıyor. Fındık işi zor ama yardımlaşma ile daha kolay oluyor” dedi.

“Fındıkta işin büyük kısmı insan gücüyle”

Fındık seçme mesaisine katılan Emine Çiçek ise imecenin önemine dikkat çekerek, “Tek başına çok zor oluyor. Burada hep beraber seçiyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Fındıkta işin büyük kısmı hâlâ makine kullanılmadan insan gücüyle yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Fındık değerini bulmalı”

Üretici Yusuf Öner ise randımanın fındığın değerini doğrudan etkilediğini vurguladı: “Fındığın daha değerli olması gerekiyor. Bugün Antep fıstığı, fındığın üç katı fiyatına satılıyor. Bu bizi üzüyor, ürünümüzün hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz.”

Kadın üreticilerden Yeter Öner de aynı noktaya dikkat çekerek, “Fındığı ne kadar temiz seçersek o kadar yüksek fiyattan satma şansımız oluyor. Bu yüzden titizlikle çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan fındıkta üreticiler, zor geçen hasat sezonunun ardından imece geleneğini sürdürerek hem dayanışmayı hem de ürün kalitesini korumaya çalışıyor.