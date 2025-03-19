Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ilk döneminde başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri, üreticilere büyük katkı sağlıyor. Yeni projelerin yanı sıra mevcut işletmelere de desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Besicilere Büyük Destek

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere dağıttığı ve içerisinde yulaf, yem bezelyesi, Macar fiği, tritikale ve kılçıksız buğday bulunan 5’li karışım kaba yem, besiciler için önemli bir kaynak oldu. Bu yem desteği sayesinde hayvanlarını besleyen üreticiler, özellikle kış aylarında artan yem maliyetlerinden etkilenmeden üretime devam edebiliyor.

Süt Üretiminde Artış Sağlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Mine Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 5’li karışım kaba yem bitkilerini boş arazilerine ekerek kendi yemini üretti. Kış aylarında bu yemleri kullanarak hayvanlarını besleyen Aydın, hem maliyetlerini düşürdü hem de süt verimini artırdı. Şu anda günlük 170 litrenin üzerinde süt üreten Aydın, siparişlere yetişmekte zorlandığını belirtti. Tüketiciler sabahın erken saatlerinde kapısını çalarak süt almak için sıraya giriyor.

"Büyükşehir’in Desteği ile Giderlerimizi Azaltıyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan Mine Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı yem desteğinin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Aydın, "13 büyükbaş hayvanım var ve onları kızlarım gibi seviyorum. Hayvancılıkta en büyük giderlerden biri kaba yemdir. Büyükşehir Belediyemizin bize sağladığı 5’li karışım kaba yem desteği sayesinde bu yükümüz hafifledi. Arazilerimiz boş kalmıyor, yem bitkileri ekerek üretimi sürdürüyoruz. Hayvanlarımız bu yemi severek tüketiyor ve süt verimi artıyor. Günlük 170 litrenin üzerinde süt üretiyorum ve siparişlere yetişemiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e sağladıkları bu destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler, üreticilere önemli katkılar sunmaya devam ederken, Ordu'da sürdürülebilir üretim ve verimlilik artışı sağlanıyor.