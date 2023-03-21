Ünye’de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde Ramazan ayı öncesi fırınlara yönelim denetim gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan ayı öncesi denetim yaptı. Zabıta ekipleri fırınlarda gramaj kontrolü, ruhsat denetimi, depolanan unların uygunluğu ve hijyene uyulup uyulmaması ile ilgili denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeleri için ilçe genelinde denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği ifade edildi.