Ünye, Adıyaman’da yaraları sarıyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından deprem afeti sonrası bölgede destek çalışmalarını sürdürülüyor.

Afet sonrası devam eden çalışmaların ardından Ramazan ayında kurulan çadırda iftar ve sahur yemekleri depremzedelere ulaştırılıyor. Çocuklar ise her gün düzenlenen etkinliklerle depremin acılarını unutmaya çalışıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, Adıyaman’a giderek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaşanılan acının azaltmanın gayretinde olduklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Depremin ilk gününden itibaren Ünye Belediyesi olarak biz de burada bulunduk ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarına bir nebze olsun merhem olmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabii Ramazan ayının gelmesi ile birlikte aynı zamanda nasıl ki Ünye’de gönül sofralarımızı oluşturduysak aynı şekilde buradaki vatandaşlarımızla iftarımızı ve sahurumuzu paylaşıyoruz. Aynı zamanda onların deprem afeti sonrası oluşan bu psikolojik travmalarında da atlatmaları için mücadele ediyoruz. Millet olarak onların yanında olduğumuzu göstermek, çocuklarımızla ve yetişkinlerle hep birlikte burada bu atmosferi onlarla paylaşarak bir miktar acılarını ve kederini azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Umarım faydalı oluyoruzdur diye düşünüyorum” dedi.

Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş ise, yaraların hep birlikte sarılacağını, depremzede vatandaşların mutlu olması için gayret edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar teşekkür etti.