Ordu’da miniklere trafik eğitimi aşılandı

Ordu’nun Kumru ilçesinde jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı 14. Trafik Jandarma Tim Komutanlığınca Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı Anaokulu ve Ergentürk Anaokulunda eğitim gören toplamda 42 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere genel trafik güvenliği ve kuralları, yaya geçitleri ve yayaların uyması gereken kurallar, güvenli servis kullanımı konularında eğitim semineri verildi.

Eğitimde jandarma ekipleri tarafından 42 öğrenciye jandarma çocuk boyama kitabı hediye edildi.