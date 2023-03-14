Ordu’da ilkbaharda kar sürprizi

Ordu’da ilkbahar mevsiminde soğuk hava etkisini sürerken, yüksek kesimli bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu. Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye gibi rakımın yüksek olduğu ilçelerde belirli aralıklarla kar yağışı etkisini gösterirken, Çamaş ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı.

Vatandaşlar sağanak yağışın ardından gece saatlerinde kar yağışı başladığını belirterek, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zirai don şüphesi için tedirgin olduklarını söylediler.