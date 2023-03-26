Ordu Büyükşehir’den çocuklara özel etkinlik

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde bulunan Kültür Sanat Merkezi’nde kurulan çocuk etkinlik alanı ile iftar sonrası çocukların gönüllerince eğlenerek vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklar için etkinlikler başlattı. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından “Ramazan Çocuklarla Güzel” teması ile hazırlanan etkinliklerin ilk gününe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. İftar sonrası Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde doyasıya eğlenen çocuklar bir yandan boyama yaparken, diğer yandan da hazırlanan müzikli oyunlara katıldı. Salonların dolup taştığı etkinliklerde ayrıca çocuklara belediye tarafından ikramlar ve çeşitli hediyeler verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak kurulan etkinlik alanında aileleri ile birlikte eğlenen çocuklar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler. Ordu’da yapılan kültür sanat etkinliklerini başarılı bulduklarını aktaran aileler, etkinliklerin Ordu’ya değer kattığını söylediler.

16 Nisan tarihine kadar devam edecek

Çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyama ve balon etkinliklerine kadar birçok programın yer aldığı “Ramazan Çocuklarla Güzel” programı, 16 Nisan’a kadar her akşam iftar sonrası devam edecek.