Menekşe 52+1 Kafe’de özel misafirler günlerini kutladı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Menekşe 52+1” adlı kafede çalışan down sendromlu gençler ile özel misafirler müzik eşliğinde oynayarak eğlendi, pasta keserek günlerini kutladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in hayata geçirdiği önemli sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinden biri olan Menekşe 52+1 Kafe, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu özel çocukları ve ailelerini ağırladı. Belediyenin özel gün dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen özel çocuklar ve aileleri çeşitli aktiviteler ile farkındalık gününü kutladılar.

Kafedeki 12 çalışanın da yer aldığı 16 down sendromlu çocuk ve genç, eğitmenleri ile dans gösterisi sunarken, müzik eşliğinde kolbastı ve farklı yörelerin oyunlarını oynadılar. Çocuklar, kendileri için organize edilen günde doyasıya eğlenirken, hep birlikte gökyüzüne balon da bıraktılar. Kafede çalışan özel çocukların katkılarıyla yapılan pastayı kesip günlerini kutlarken, yine kafede yapılan çeşitli yiyecekler katılımcılara ikram edildi. Programda anaokulu öğrencileri kendileri yaptıkları resimleri down sendromlu büyüklerine hediye etti.

Programa katılan down sendromlu çocuklar kendileri için çok güzel bir etkinlik ve gün olduğunu belirterek, doyasıya eğlendiklerini söylediler. Çocuklar, kendileri için özel olarak tasarlanan ve hizmete sunulan kafede güzel vakit geçirdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.

Programa katılan down sendromlu çocukları velileri ise çocuklarına imkan verildiği sürece zorlu engelleri başarabildiklerini söyledi. Veliler, bu tür etkinliklerin çocuklar için önemli olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.