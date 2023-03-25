Hazırlık maçı: Orduspor 1967: 1 - Giresunspor: 4

Orduspor 1967 hazırlık maçında Giresunspor’a 4-1 mağlup oldu.

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Orduspor 1967 ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Orduspor 1967 sahaya Ömür, İsmail, Adem, M. Talip, Erdinç, Serhat, Ufuk, Uğur, Cevatcan, Serhan ve Metin 11’i ile çıktı. Giresunspor ise Erkan, Talha, Ramon, Kadir, Faruk Can, Murat Cem, Rahmetullah, Görkem, Hayrullah, Doğan Can ve Mert Han 11’i ile mücadele etti.

Giresunspor sahadan 4-1 galip ayrılırken, golleri 16. dakikada, Doğan Can, 45. dakikada Hayrullah, 75. dakikada Borja ve 90. dakikada Riaf kaydetti. Orduspor 1967’in tek golü 80. dakikada Güney attı.