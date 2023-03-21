Down sendromlu çocuklar kahvaltıda buluştu

Ordu’da, ‘21 Mart Down Sendromlular Günü’ dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. Programda down sendromlu çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Medical Park Ordu Hastanesi’nde düzenlenen kahvaltıya katılan hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ergelen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal, Psikoloji Bölümü’nden Psikolog İrem Naz Kırım ve Fizyoterapist Duygu Sosyal, katılarak down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi. Kahvaltı ile başlayan organizasyon, palyaço gösterisi ile devam etti. Eğlenceli dakikalar yaşayan Down Sendromlu çocuklar, oyun oynayarak, dans ederek gönüllerince eğlendi. Etkinlik çekilen toplu fotoğrafların ardından sona erdi.

“Sevgiye ihtiyaçları vardır”

Down sendromlu bebeklerin sevimli bir görünüme sahip olduklarını ve her bebek gibi sevgiye çok ihtiyaçları olduğunu söyleyen Fzt. Duygu Soysal, “Bu bebekler diğer bebekler gibi ağlayan, beslenmek isteyen ve sevgiye ihtiyaç duyan bebeklerdir. Yassı bir yüze sahiptirler, basık burun kökleri vardır ve boyunları kısadır. Kulakları küçük olur, dil dışarıda durur, el ve ayakları küçüktür. Avuç içlerinde tek bir avuç için çizgisi vardır. Parmakları kısadır” dedi.

“İyi bir eğitimle önemli başarılara imza atabilirler”

Down sendromlu çocuklarda eğitimin çok önemli olduğunu ve erken başlanması gerektiğini söyleyen Fz. Duygu Soysal, “Eğitimler özel rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmaktadır. Motor gelişiminin desteklenmesi açısından ilk haftalardan itibaren fizyoterapi programları uygulanmalıdır. Erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler ve oyun grupları ile olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bu çocuklar toplum içinde hayat kurabilecek ve önemli başarılara imza atabilecek düzeylere gelebilirler. Burada önemli olan, mevcut kapasitenin maksimum düzeyde kullanılması ve uygun desteklerin verilebilmesidir” ifadelerine yer verdi.