Deprem bölgesindeki temizlik işçisi, içerisi dolu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da görev yapan Altınordu Belediyesi temizlik görevlisi Eyüp Aksoy, sokakta bulduğu için döviz, para ve altın olan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Depremin ilk gününden itibaren Altınordu Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde temizlik çalışmaları yürüten ekipte yer alan temizlik görevlisi Eyüp Aksoy, sokakta bulduğu ve içerisinde, çeşitli miktarlarda altın, döviz, Türk lirası ve kredi kartları bulunan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipler, temizlik işçisi Eyüp Aksoy’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.