Başkan Kibar, depremzede aileleri yalnız bırakmıyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, deprem bölgesinden gelerek misafir edilen depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası yaraların sarılması için afet bölgesindeki çalışmalara kesintisiz olarak desteklerini sürdüren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, deprem bölgesinden Fatsa’ya gelerek konutlarına yerleşen aileleri de yalnız bırakmıyor. Fatsa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile ilk olarak 7 depremzede ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Etem Kibar, depremzede ailelere “Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Misafir depremzede ailelerle sohbet ederek talep ve ihtiyaçları konusunda her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Kibar, “Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm ülke olarak afet bölgesine yardım seferberliğinde bulunduk. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen, yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Depremden etkilenerek şehrimize gelen ailelerimize ziyarette bulunarak hem ’geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyor hem de istek ve taleplerini dinliyoruz. Fatsamızda 300’e yakın depremzede aile, toplamda 1500 misafirimiz var. Bu ailelerimiz için Fatsa Belediyesi olarak diğer kurumlarımız ve değerli hemşehrilerimiz ile birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi.