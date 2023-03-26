Altınordu’da çocuklar için Ramazan etkinlikleri sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından Ramazan ayında çocuklar için eğlence ve sinema etkinlikleri düzenleniyor.

Altınordu Belediyesi’nin Durugöl Mahallesi’nde bulunan Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara özel ‘Ramazan Eğlenceleri’ ve ‘Ramazan Sinema Programı’ etkinliği düzenleniyor. Ramazan eğlencelerinde çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisi, orta oyunu, meddah gösterisi ve tarihi karakterlerden oluşan sevimli kahramanlar eşliğinde çeşitli oyunlar ile gönüllerince eğleniyorlar. Ramazan eğlencelerinin ardından Trafik Eğitim Parkı sinema salonunda film gösterimi gerçekleşiyor. Çocuklar, Altınordu Belediyesi tarafından ikram edilen organik elma suyu ve patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi yaşadılar.

Çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktiviteler eşliğinde özel bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Ramazan coşkusuna en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı da ortak etmek istedik. Her kesime hitap eden ve bir arada olma günlerine dönüştürdüğümüz kültürel ve sanat etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Altınordu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerini çok beğendiklerini söyleyen aileler ve çocuklar Başkan Aşkın Tören ve ilgililere teşekkür etti.

Etkinlik, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu 2 gün saat 13.00’de başlayacak.