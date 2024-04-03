Nüfus yoğunluğu bakımından Gulyalı'nin en büyük mahallelerinden biri olan Alibey Mahallesine 1999 yılında ilk defa muhtar seçilen Cavit şahin, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yeniden aday oldu.

Üç güçlü aday karşısında yine tekrar muhtar seçilen Cavit şahin böylece 6. Kez seçimi kazanarak bir rekora da imza atmış oldu.

Alibey mahallesinde her ramazan en az 600 kişinin katıldığı iftar programı düzenleyen alibey mahallesi güzelleştirmek yardımlaşma dernegide gelenek sel olarak düzenlediği iftar sofrasını bu yılda 5 Nisan Cuma akşamı yapılacak. Ordu merkez ve çevre mahallelerde de katılımın olduğu iftar sofrasına başka illerde yaşayan Alibey'li kişilerde katılım sağlıyor. Muhtar Cavit Sahin iftar programini kadir gecesine denk getirerek geleneksel olarak yillardir sürdürdüklerini , iftar yemeği sonrası mahalle sakinlerinin ahirete intikal eden yakınları için kuran ve mevlit okunduğunu dualar edildiğini ifade etti.