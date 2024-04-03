Nüfus yoğunluğu bakımından Gulyalı'nin en büyük mahallelerinden biri olan Alibey Mahallesine 1999 yılında ilk defa muhtar seçilen Cavit şahin, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yeniden aday oldu.

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Üç güçlü aday karşısında yine  tekrar muhtar seçilen Cavit şahin böylece 6. Kez seçimi kazanarak bir rekora da imza atmış oldu. 

Alibey mahallesinde her ramazan en az 600 kişinin katıldığı iftar programı düzenleyen  alibey mahallesi güzelleştirmek  yardımlaşma dernegide gelenek sel olarak düzenlediği  iftar sofrasını bu yılda 5 Nisan Cuma akşamı  yapılacak. Ordu merkez ve çevre mahallelerde de katılımın olduğu iftar sofrasına  başka illerde yaşayan Alibey'li kişilerde  katılım sağlıyor. Muhtar Cavit Sahin iftar programini kadir gecesine denk getirerek geleneksel olarak yillardir sürdürdüklerini , iftar yemeği sonrası mahalle sakinlerinin  ahirete intikal eden yakınları için kuran  ve mevlit okunduğunu dualar edildiğini ifade etti.