Yeni tarifelere göre, Piraziz'den Giresun Liman Girişi'ne kadar olan yolculuklarda fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Piraziz: 70 TL

Bulancak İskele Başı: 110 TL

Giresun Liman Girişi: 135 TL

Keşap Otogar Karşısı: 210 TL

Espiye Otogar Karşısı Üst Geçit Altı: 220 TL

Tirebolu Otogar İçi Kamil Koç Yazıhanesi: 260 TL

Görele Otogar Arkası: 340 TL

Eynesil Kamyon Otoparkı: 350 TL

Bu artışlar, özellikle yolcuların bütçelerini zorlayacak düzeyde yüksek bulunuyor. Ordu ve Giresun arasındaki mesafelerin göz önünde bulundurulduğunda, HAVAŞ'ın tarifelerinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan adil olmadığı düşünülüyor. Tarife artışlarının, zaten ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturduğu belirtiliyor.

Birçok vatandaş, ulaşım hizmetinin artan fiyatlarla halkın erişebilmesini daha da zorlaştırdığını dile getiriyor. Özellikle, kırsal bölgelere yapılan servislerdeki yüksek fiyatlar, bölge halkının bu hizmetten faydalanma olasılığını iyice sınırlıyor. HAVAŞ'ın, bu fiyat artışlarının gerekçelerini daha şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiği vurgulanıyor.

Bu tarz fiyat artışlarının, yerel ulaşım ağları ve toplu taşıma sisteminin daha erişilebilir ve uygun fiyatlı olması gerektiği çağrılarına ters bir durum yarattığı aşikâr. Ordu-Giresun Havalimanı’ndan yapılan bu yeni fiyat düzenlemesinin, hem şehirliler hem de bölgedeki ziyaretçiler açısından tekrar gözden geçirilmesi bekleniyor.