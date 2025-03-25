Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana tarımsal üretimi teşvik eden çalışmaları, Ordu'nun tarım alanında büyük bir gelişim göstermesini sağladı. Belediye, 34 bin dönümü aşkın atıl tarım arazisini yeniden üretime kazandırarak, üreticilere destek olmak adına çeşitli eğitim ve projeler uyguladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kendi seralarında ürettiği marul fideleri, 2024 yılının sonlarına doğru üreticilerle buluşturuldu. Belediye, fidelerin yetiştirilmesinde kullanılan tohum ve malzemelerin alımını da üstlendi. Üreticilere, sembolik bir katkı payı karşılığında dağıtılan fideler, hazır almak yerine tohumdan fide yetiştirme yöntemine dayandı. Bu sayede belediyenin bütçesinden yapılan harcama beş kat azalmış olurken, üreticiler de ekonomik olarak karlı bir üretim süreci geçirdi.

"Belediyemizin Desteğiyle Üretiyoruz"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde örtü altı yetiştiricilik yapan Selim Alptekin, Belediye'nin sağladığı fidelerle üretimlerinin artış gösterdiğini belirtti. Alptekin, “Kasım ayında dağıtımı yapılan fideleri alarak seralarımıza diktik. Kış sezonunda 3 binin üzerinde marul üretiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız fideler çok kaliteli ve bize maliyet avantajı sağlıyor. Üretimini yaptığımız serayı da belediyemizin desteğiyle kurmuştuk ve 2-3 yıl içinde kar etmeye başladık. Tüm bu destekler için belediyemize teşekkür ederim,” dedi.

"Az Maliyetle Kârlı Üretim"

Altınordu’nun Boztepe Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Mahmut Yılmaz ise Belediye’nin sağladığı fidelerin kalitesinden oldukça memnun. Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemizden aldığımız fideler verim ve kalite açısından çok iyi. Bu yıl 10 bin fide yetiştirip satışını yapıyoruz. Az maliyetle karlı bir sezon geçiriyoruz ve ekmek paramızı kazanıyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanındaki bu başarılı çalışmaları, üreticilerin daha verimli ve karlı bir şekilde üretim yapmalarını sağlıyor. Bu tür projeler, hem yerel ekonomiye katkı sunuyor hem de Ordu’nun tarımda daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı oluyor.