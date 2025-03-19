Bu platformlar arasında X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi büyük sosyal medya ve iletişim araçları yer alıyor.

Gözaltı Kararları ve İstanbul'daki Operasyon

Operasyon çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı. Ayrıca, İstanbul'da 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilere yönelik PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla işlemler başlatıldığını duyurdu. Gözaltı ve arama işlemleri halen devam etmekte olup, diğer şüpheliler hakkında da benzer operasyonlar yürütülüyor.

Sosyal Medyada Erişim Zorlukları

İstanbul'daki gelişmelerin ardından, Türkiye genelinde internet kullanıcıları X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi platformlara erişimde zorluk yaşadıklarını bildirdi. Sosyal medya ve iletişim platformlarındaki bu erişim sorunlarının, İstanbul'daki operasyonla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

DownDetector Verileri: Erişim Sorunları Tespit Edildi

DownDetector verilerine göre, sosyal medya platformlarına yönelik erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcılar arasında geniş çaplı bir şekilde gözlemlendi. Kullanıcılar, belirtilen platformlara bağlanmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederken, bu erişim sorunlarının İstanbul'daki gözaltı operasyonları ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Sonraki Adımlar ve Kamuoyuna Yansıyan Tepkiler

İstanbul'daki operasyon ve sosyal medya erişim sorunları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, gözaltı işlemleri ve arama faaliyetlerinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Sosyal medya platformlarına yönelik yaşanan sorunlar, vatandaşlar ve kullanıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.