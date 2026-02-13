İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç gelirlerinin aklanması” ve “müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde erişim engeli getirilen platforma farklı ülkeler üzerinden IP değişikliği yapılarak ulaşıldığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla fotoğraf ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği belirlendi. Ayrıca bazı içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişim sağlanmasının da özendirildiği öğrenildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Uzmanlara göre dijital platformlar üzerinden yayılan bazı içerikler, toplumda kültürel değerler ve aile yapısı üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sosyologlar, özellikle genç kullanıcıların yoğun biçimde maruz kaldığı içeriklerin uzun vadede toplumsal algılar ve etik sınırlar üzerinde etkili olabileceğini belirtirken, bu durumun “kültürel yozlaşma” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor. Ancak bazı akademisyenler ise sorunun tek başına platformlardan ziyade dijital okuryazarlık eksikliği ve denetim mekanizmalarının yetersizliğiyle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.