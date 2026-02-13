İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç gelirlerinin aklanması” ve “müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde erişim engeli getirilen platforma farklı ülkeler üzerinden IP değişikliği yapılarak ulaşıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla fotoğraf ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği belirlendi. Ayrıca bazı içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişim sağlanmasının da özendirildiği öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.