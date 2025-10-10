Şirketin Londra merkezli yüzde yüz iştiraki olan Oncosem UK Ltd. ile, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından açılan “Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025” ihalesinde teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçildi.

Toplam ihale bütçesi 115 milyon Sterlin (6,4 milyar TL) olarak belirlenirken, anlaşma süresi 2+2 yıl olup son iki yıl opsiyonlu olarak uygulanacak. NHS ağına bağlı 700 üzerinde hastanenin ihtiyacının karşılanacağı bu kapsamlı anlaşmada, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon Sterlin (1,4 milyar TL ) tutarında alım planlanıyor.

Oncosem’in bu başarısı, yerli üretim yüksek teknoloji Türk medikal sektöründe bir ilk olma özelliği taşırken, şirketin global pazardaki etkinliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi teknolojisiyle Oncosem UK, NHS’ye sunacağı katma değer sayesinde sektörün uluslararası prestijini artırmayı hedefliyor.

“%95 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretiliyor”

Bu sonuçla birlikte, Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket unvanı Oncosem’e ait oldu. Halihazırda onkoloji alanında kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerini de üreten yerli ve önde gelen şirketlerden olan Oncosem’in, %95 yerlilik oranıyla Türkiye’de üretilen ve ven valfi pazarının %70’ini karşılayan IVEIN markası bu başarıda kilit rol oynadı. Oncosem UK Limited, toplam 97 kalem ürüne teklif vermiş, yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda tüm kalemlerde başarılı tedarikçi olarak seçildi.

Değerlendirme sonucuna göre:

19 kalemde tek tedarikçi,

14 kalemde iki tedarikçiden biri,

20 kalemde üç tedarikçiden biri olarak yer aldı.

“Türk medikal sanayisi adına da bir dönüm noktası”

Çerçeve sözleşme, 7 Ekim 2025 tarihinde Londra’da, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve Oncosem UK Limited yöneticilerinin katılımıyla imzalanmıştır. Bu gelişme, yalnızca Oncosem için değil, Türk medikal sanayisi adına da bir dönüm noktası niteliğindedir.

Yerli mühendislik gücüyle geliştirilen Türk medikal ürünlerinin, artık Avrupa’nın en büyük sağlık altyapılarında tercih edildiğini göstermektedir.

Oncosem Yönetim Kurulu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“NHS gibi dünyanın en saygın sağlık kurumlarından biriyle tedarik anlaşması imzalamak, yalnızca Oncosem için değil, Türkiye’nin medikal teknolojilerde geldiği seviyenin göstergesidir.

Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yerli üretim gücümüzün dünya standartlarını yakaladığının en somut kanıtıdır.”

Oncosem, önümüzdeki dönemde IVEIN markasıyla Avrupa ve küresel pazarlardaki varlığını daha da güçlendirmeyi, Türkiye’yi ileri medikal teknoloji ihracatında stratejik bir merkez haline getirmeyi hedeflemektedir.