Otomotiv sektörünün yenilikçi markası JAECOO, yeni modeli JAECOO 5 ile kullanıcılarına yepyeni bir seçenek sunuyor. Açık hava aktiviteleri için en uygun hafif arazi SUV’u olan JAECOO 5, şehirli kullanıcıların yüksek kaliteli mobilite arayışını en iyi şekilde karşılıyor. Üstün arazi kabiliyeti ve çok yönlü sürüş donanımları sayesinde kullanıcıların şehirle doğa arasında kolayca geçiş yapmasını sağlayan yeni otomobil, sınıfında bir ilk olan araç içi karaoke sistemiyle kişiselleştirilmiş ve çok yönlü bir açık hava yaşam ekosistemi kuruyor. Müziğiyle her anı renklendiren bu sistem, kullanıcıların istedikleri her an şarkı söyleyip açık havanın keyfini doyasıya yaşamalarına olanak tanıyor ve yolculuklara ritim katıyor.

Her an şarkı söyle, yolda kendi müzik partini yap!

Özgürlüğün peşinde koşarken ve bilinmeyeni keşfederken müzik vazgeçilmez bir yol arkadaşıdır. JAECOO 5’in karaoke modu, tam da bu ihtiyaca yanıt vermek için tasarlandı. Araç merkezi ekranı üzerinden tek dokunuşla etkinleştirilen mod, kullanıcıları anında JAECOO 5’in özel müzik atmosferine daldırıyor. Yüksek çözünürlüklü ses kalitesi, akıllı yankı teknolojisi ve gelişmiş ses işleme özelliklerinin birleşimiyle, vokal ve fon müziği mükemmel biçimde harmanlanarak profesyonel seviyede bir karaoke deneyimi sunuyor. Karaoke modunda ses seviyesi, yankı ve eşlik ayarları istenilen şekilde özelleştirilebiliyor. Buna ek olarak, farklı senaryolara uygun birçok ses efekti de mevcut: Karaoke, Kayıt Stüdyosu (R. Studio), Popüler, Temiz Vokal gibi modlar tek tıkla değiştirilebiliyor. Ayrıca sistemin yerleşik ses kaldırma (vocal removal) özelliği sayesinde, kullanıcılar sadece Bluetooth bağlantısını kurarak telefonlarından çalan müzikleri yüksek çözünürlüklü eşliğe dönüştürebiliyor. Manuel ayarlama zahmeti ortadan kalkarken, şarkı söylemek hiç olmadığı kadar kolay ve özgür hale geliyor. Kullanıcılar JAECOO 5’in içine oturup mikrofonu eline aldığında, karaoke modunu açarak bir açık hava müzik partisi başlatabiliyor; dağların arasında özgürlüğün ritmini hissediyor, yıldızların altında notaların romantik akışını deneyimliyor, her yolculuğu sürprizlerle dolu, müzikle iç içe bir serüvene dönüştürüyor.

Şehrin gürültüsünü aş, saf bir karaoke deneyimi yaşa!

Açık hava ortamının şarkı deneyimini etkilememesi için, JAECOO 5, sınıfında benzersiz olan özel araç içi karaoke sistemiyle profesyonel gürültü engelleme özellikli mikrofon sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, mikrofonu her eline aldığında saf, net ve kesintisiz bir şarkı deneyimi yaşayabiliyor. Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi, ortam seslerini doğru biçimde tanımlayıp filtreleyerek dış dünyadaki trafik veya kalabalık seslerine rağmen vokalin netliğini koruyor. Mikrofon, her notayı ve ses dönüşünü hassas biçimde algılayıp güçlendiriyor; sesi dolgun, katmanlı ve aracın her köşesinde hissedilir hale getiriyor. Böylece kullanıcılar, araç içindeyken bile kendilerini bir profesyonel kayıt stüdyosunda hissediyor; dış manzarayla birleşen müziğin büyüsünü tam anlamıyla deneyimliyor.

Güçlü baslarla yolun tutkusunu uyandır!

Araca eklenen subwoofer (bas hoparlör) sistemi, müzik keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Güçlü bas çıkışı, yolculuğun müzik deneyimine durdurulamaz bir enerji ve tutku katıyor. Kullanılan yüksek performanslı hoparlör birimleri, yalnızca derin ve güçlü basları garanti etmekle kalmıyor, aynı zamanda müzik detaylarında da net bir ayrım sağlıyor. Her davul vuruşu ve her bas teli titreşimi net bir biçimde duyuluyor, farklı müzik tarzlarına mükemmel uyum sağlanıyor.

İster vahşi ve enerjik rock, ister zarif folk, ister klasik müzik olsun, JAECOO 5’in ses sistemi her türü en etkileyici şekilde yansıtıyor. Kullanıcılar kendilerini adeta bir Live House konserindeymiş gibi hissediyor; müziğin enerjisi aracın her köşesinde yankılanıyor ve dış manzarayla iç içe geçiyor. Bu sayede yolculuk boyunca görsel manzara keyfi, işitsel bir deneyim şölenine dönüşüyor; her anı unutulmaz kılıyor.

2025 OMODA & JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi başlıyor!

Co-Create, Co-Define (Birlikte Yarat, Birlikte Tanımla) temasıyla düzenlenecek 2025 OMODA & JAECOO Uluslararası Kullanıcı Zirvesi başlıyor. Zirvede yepyeni AIMOGA Robotu da ilk kez tanıtılacak. O dönemde sektör öncüleri ve araç sahipleri bir araya gelerek geleceğin sınırsız olasılıklarını keşfedecek.

OMODA&JAECOO Hakkında

OMODA, tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir sorumluluk vizyonu ile hareket ederek, yenilikçi tasarım anlayışını ve ileri teknolojileri genç kuşaklara sunmaktadır. Z kuşağına, çağının ötesinde, şık ve yenilikçi araçlar sunmayı hedefleyen marka, adını oluşturan “O” harfiyle yaşamı ve canlılığı, yani hayatın vazgeçilmez unsuru olan oksijeni simgeler. “MODA” ise modern moda trendlerinden türetilmiş olup, sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik küresel bir bakış açısını, ekolojik değerleri ve avangart bir stili temsil eder. OMODA, küresel tüketicilere hitap eden, ileriye dönük ve dinamik bir marka olarak konumlanmaktadır.

JAECOO ise adını Almanca’da “avcı” anlamına gelen Jäger ile “cool” kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Bu kültürel sentez, markanın hem şehir içi hem de off-road koşullarına uygun çok yönlü yapısını yansıtmaktadır. Dünyanın önde gelen off-road üreticilerinden biriyle gerçekleştirilen on yılı aşkın ortaklık deneyimi üzerine inşa edilen JAECOO, “klasikten doğan, klasiğin ötesinde” mottosuyla hareket etmektedir. Yenilikçi yaklaşımı, şehir içi off-road deneyimini olağanüstü performans, üst düzey güvenlik standartları ve ileri teknolojilerle birleştirir. Global ekiplerin bilgi birikimi ve uzmanlığını harmanlayan marka, kentsel off-road segmentinde yeni bir standart oluşturmayı hedeflemektedir.

OMODA & JAECOO, bugüne kadar ulaştığı 570.000 adetlik toplam satış hacmiyle dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markası konumundadır. Bu iki marka, 2025 yılında Fortune Global 500 listesinde 152 sıra yükselerek 233. sıraya yerleşen ve 2024 yılında 39,1 milyar ABD doları gelir elde eden Chery Holding Group çatısı altında faaliyet göstermektedir.