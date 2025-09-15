Ultra sessiz VIP kabini, ENC gürültü azaltma teknolojisi ve sınıfında öncü birçok donanımla donatılan OMODA 7, sessiz, konforlu ve yüksek tepki veren bir sürüş ve yolculuk deneyimi sunuyor. Kullanıcılarına teknolojisi ve zarafetiyle eşlik eden yeni OMODA 7, sadece bir araç olmakla kalmıyor, adeta yüksek yaşam kalitesinin de bir sembolünü temsil ediyor. Rafine bir yaşamın peşinde olan şehirli genç, şık ve dinamik gruplar için OMODA 7 ideal seçim olarak öne çıkıyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA, yenilikçi modelleriyle ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yollara çıkmak için gün sayan yeni OMODA 7, D-SUV segmentinin zirvesini hedefliyor. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim çağında trendlere öncülük eden, olgun, başarılı, yaşla sınırlandırılamayan ve kalabalığa kapılmayı reddeden, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzını benimseyen yeni bir hedef kitle için tasarlanan yeni OMODA 7, üst-orta sınıfta dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Üstün tasarımı, sınıfını aşan olağanüstü konforu ve en ileri teknolojisiyle OMODA 7 hem duyulara hem de ruha çift yönlü bir zenginlik vadediyor.

OMODA, dünyanın en profesyonel premium SUV markasını yaratmaya odaklanıyor. Yeni elitler için özel olarak tasarlanan OMODA 7, üstün tasarım ve akıllı teknolojiyi entegre ederek kısa zamanda gerçek bir premium SUV başyapıtı haline geldi. OMODA7, gelenekleri yıkan ve geleceğe öncülük eden yepyeni bir gücü simgeliyor. Yaştan bağımsız, keşfetmeye cesaret eden ve trendleri belirleme konusunda iddialı olanlar için özel olarak tasarlandı. OMODA 7’nin kabininde zarif bir yaşam keyfine dair tüm hayaller canlı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Sınıfındaki tek ultra sessiz VIP kabine sahip olan araç, çift katmanlı ses yalıtımlı cam ile ENC motor gürültü azaltma teknolojisini birleştirerek kapılar kapandığı anda dış dünyadaki tüm sesleri tamamen engelliyor. Sınıfındaki tek şasi hidrolik titreşim emici burç ile donatılan vibranyum şasi, titreşim sönümleme performansını yüzde 30’un üzerinde artırarak bulutların üzerinde süzülüyormuşçasına bir sürüş deneyimi vadediyor. Sarmal entegre direksiyon mafsalı daha çevik bir yol tutuş sağlarken yol gürültüsünü azaltır, şehir içi yolculuklara daha fazla denge ve zarafet katar. Sınıfının lideri çift hidrolik motor takozları motor titreşimlerini daha da izole ederek gerçekten dingin ama dinamik bir lüks alan ortaya çıkarıyor.

Sınıfında öncü akıllı kabin!

OMODA 7, aynı sınıftaki rakipleriyle karşılaştırıldığında yalnızca alan performansında değil, aynı zamanda en zengin akıllı kokpit işlevleriyle teknoloji çekiciliğinde de öne çıkıyor. 540° gelişmiş görüntü sistemi kör nokta bırakmadan kapsamlı bir görüş sunarken, sınıfının lideri IPB fren sistemi ise her seferinde hassas ve güvenilir frenleme sağlıyor. Kabin içinde yer alan akıllı aroma sistemi kişisel bir bahçe gibi çalışarak rahat ve keyifli bir sürüş atmosferi oluşturuyor. Akıllı dört bölgeli sesli asistan tüm araç içinde verimli etkileşim sağlar ve donatılmış 8155 akıllı sistem nihai beyin olarak pürüzsüz ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sunar. Ayrıca, OMODA 7 sınıfındaki tek 15,6 inç Star Track kayar ekran ile donatılmıştır; bu da sürüş kolaylığını ve güvenliğini kapsamlı şekilde artırır. Günümüzde OMODA 7 sadece bir araç değil, adeta yüksek yaşam kalitesinin de bir sembolü. Rafine bir yaşamın peşinde olan şehirli genç, şık ve dinamik gruplar için OMODA 7 şüphesiz ideal seçim. Marka, onlara zekâ ve zarafeti harmanlayarak geleceği keşfetme yolculuğunda eşlik edecek otomobiller sunuyor.