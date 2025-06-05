Bayram vesilesiyle tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Çelik, konuşmasında özellikle Gazze’de devam eden saldırılara, PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı net mesajlara, yeni anayasa çalışmalarına ve olası uluslararası barış girişimlerine dikkat çekti.

"Gazze’de soykırım devam ediyor"

Çelik, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, Rusya-Ukrayna savaşı ve özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının insanlık dramına dönüştüğünü vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çelik, “Kendi kişisel durumunu kurtarmak için soykırım siyasetine imza atıyor” dedi. Gazze halkının direnişinin meşru ve onurlu olduğunu söyleyen Çelik, özellikle Filistinli kadınların duruşunun tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek bayram mesajını Gazze halkına ithaf etti.

PKK ve uzantılarına çağrı: "Silah bırakın, kendinizi feshedin"

Basın toplantısında terörle mücadele konusunda net ifadeler kullanan Çelik, PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerektiğini belirtti. “PKK, Suriye’deki SDG yapılanması, İran’daki uzantılar ve terörün ideolojisini yayan oluşumlar ortadan kalkmalıdır” diyen Çelik, sürecin sadece söylemde kalmaması gerektiğini vurguladı. Silah bırakma sürecinin Türkiye’nin belirleyeceği mekanizmalarla doğrulanması gerektiğini ifade eden Çelik, kısa vadede somut gelişmeler görmek istediklerini dile getirdi.

"Türkiye-SDG arasında resmi bir temas yok"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye arasında resmi bir temas olup olmadığı yönündeki soruya ise Çelik, “Bugün itibarıyla SDG’nin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle resmi bir görüşmesi olmamıştır” şeklinde yanıt verdi. SDG’nin Suriye merkezi hükümetiyle anlaşma yaparak silah bırakması ve siyasi sürece katılması halinde, sürecin meşru zeminlerde ilerleyebileceğini ancak mevcut durumda böyle bir temasın söz konusu olmadığını vurguladı.

"CHP ile bayramlaşma olmayacak"

Bir gazetecinin CHP ile bayramlaşma olup olmayacağına yönelik sorusunu da yanıtlayan Çelik, “Bayramlaşma listemizde CHP vardı, ancak CHP tüm partilerle bayramlaşmama kararı aldı. Biz de buna saygı gösteriyoruz” dedi. Bu durumun bayram ruhunu gölgelemediğini belirten Çelik, CHP’ye gönül veren vatandaşların bayramını yine de tebrik ettiklerini söyledi.

Putin-Zelenski-Trump zirvesi için İstanbul vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili barış girişimlerine dair bir soruya ise Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafsız ve barışa hizmet eden yaklaşımı sayesinde hem Putin hem de Zelenski ile görüşebilen nadir liderlerden biri olduğunu belirtti. Üçlü bir zirvenin İstanbul’da yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen Çelik, böyle bir masanın kurulması halinde ev sahipliğini Erdoğan’ın yapacağını ifade etti. Sürecin henüz hazırlık aşamasında olduğunu ve gelişmelere göre liderler düzeyinde bir toplantıya evrilebileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni anayasa: "Gelecek nesillere borcumuz"

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, Türkiye’nin sivil, demokratik ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir anayasa yapma sorumluluğu olduğunu söyledi. “Yeni anayasa, Türkiye Yüzyılı'nın kimliği olacaktır. Vatandaşın onayıyla gerçekleşmiş, meşru bir metin olmalıdır” diyen Çelik, geçmişte hazırlanan taslakların güncellenerek bu süreçte değerlendirileceğini, ilk toplantının ise bayram sonrasında yapılacağını belirtti. Yeni anayasanın temel ilkelerinin ise “tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet” anlayışı çerçevesinde olacağını vurguladı.