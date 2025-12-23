Artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda uygulanacak. Zam kararıyla birlikte İstanbul’daki köprülerden Türkiye genelindeki otoyollara kadar birçok güzergâhta yeni tarifeler geçerli olacak.

Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 25,49 Olarak Belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı köprü ve otoyolların geçiş ücretleri güncellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, “Yeni yılda karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artırılacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Köprülerinde Yeni Geçiş Ücretleri

Zamla birlikte İstanbul’un iki ana boğaz geçişi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde otomobil geçiş ücreti 47 liradan yaklaşık 59 liraya yükseldi.

Araç sınıflarına göre yeni ücretler şöyle şekillendi:

Otomobil: ~59 TL

Hafif ticari araç: ~75 TL

Motosiklet: ~25 TL

Üst sınıf ve ağır vasıta araçlarda ise geçiş ücretleri yüzlerce lirayı buldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Zamlı Tarife

Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli geçiş noktalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de zamdan etkilendi. Yeni tarifeye göre:

Otomobil geçişi: ~100 TL

Hafif ticari araç: ~138 TL

Motosiklet: ~69 TL

Ağır tonajlı araçlarda ise geçiş ücretleri 600 liranın üzerine çıktı.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinde Ücretler 1.000 Liraya Dayandı

Türkiye’nin en yüksek geçiş ücretlerine sahip köprüleri arasında yer alan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsünde de dikkat çeken artışlar yaşandı. Zam sonrası:

Otomobil geçiş ücreti: ~998 TL

Hafif ticari araç: 1.200 TL’nin üzerinde

Ağır vasıta: Binlerce lira

Motosiklet geçiş ücretleri ise araç sınıfına göre 250 ila 700 lira arasında değişiyor.

Otoyol Geçiş Ücretleri de Arttı

Zam yalnızca köprülerle sınırlı kalmadı. Ankara–Niğde, İzmir–Çeşme, Avrupa ve Anadolu otoyolları başta olmak üzere KGM’ye bağlı tüm otoyollarda geçiş ücretleri yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Yeni tarifeler, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girerken, sürücüler özellikle uzun mesafeli yolculuklarda artan maliyetleri daha fazla hissedecek.