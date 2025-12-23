THY’nin uçuş planlamasına göre, yolcu talebindeki artış dikkate alınarak İstanbul–Erivan hattındaki kapasite ve frekans sayısı kademeli olarak artırılacak. İlk etapta kış tarifesi kapsamında seferler TK358 (İstanbul–Erivan) ve TK359 (Erivan–İstanbul) uçuş numaralarıyla gerçekleştirilecek.

Yaz Tarifesinde Frekans Artışı

Yaz tarifesine geçişle birlikte, Mayıs 2026’dan itibaren hatta yeni seferler eklenecek. Bu kapsamda TK360 İstanbul–Erivan ve TK361 Erivan–İstanbul uçuşları da tarifeye dahil edilecek.

Planlamaya göre:

14 Mayıs 2026 itibarıyla haftalık sefer sayısı 10 frekansa çıkarılacak,

15 Haziran 2026 tarihinden itibaren ise uçuşlar haftada 14 frekans, yani günde çift sefer olarak icra edilecek.

Normalleşme Sürecinde Yeni Adım

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye–Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY, 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul–Erivan–İstanbul seferlerine başlıyor.”

Uzmanlar, uçuşların yeniden başlamasının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerine olumlu katkı sağlamasının yanı sıra bölgesel ulaşım ağını da güçlendireceğini ifade ediyor.