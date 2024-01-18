Muş’ta yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Esmanur Mengi, Muş Valisi Avni Çakır’ın talimatlarıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğretici Derya Yağmur’un ilgisi ve gayretleri ile okuma yazmayı öğrendi.

Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Esmanur Mengi (25), okul çağına gelince bir süre okula devam etti. Mengi, yaşadığı zorluklar nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kalarak okuma yazma hayalini gerçekleştiremedi. Okuma öğrenme isteğini Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz üzerinden Vali Çakıra ileten Mengi, evine gelen öğretmen sayesinde okuma yazma öğrenme hayalini gerçekleştiriyor. Okuma yazmayı öğrenen Esmanur’u evinde ziyaret eden Vali Avni Çakır’a eşi Bahar Çakır’da eşlik etti. Esmanur ile bir süre sohbet eden Çakır Çifti, daha hızlı okuma yazma öğrenmesi için tablet ve okuma kitabı hediye etti.

Esmanur’u evinde ziyaret eden Vali Çakır, her zaman engellilerin ve engelli ailelerinin yanında olacaklarını belirterek, “Esmanur, bundan yaklaşık bir ay kadar önce Bedensel Engeliler Derneği Başkanımız vasıtasıyla bize ulaştı. Maalesef kızımız bu yaşta okuma yazma imkânı bu zamana kadar bulamamış ve okuma yazma bilmediğini ifade etmişti. Bedri Bey, bir kurs açılırsa esmanın okuma yazmayı öğrenmek istediğini bize iletti. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk. Hemen ertesi gün Halk Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bir usta öğreticimizi atayarak esmanın eğitim hayatını evinde özel eğitimle başladı” dedi.

Vali Çakır, Esmanur’un 4 haftada okuma yazma öğrendiğini ifade ederek, “4 hafta geride bıraktık. İşte beşinci haftadayız ve Esmanur bugün kendi ismini ve bize sürpriz yaparak benim ve eşimin ismini de çok büyük bir başarıyla yazdı. Esmanın yüzü gülüyor ailesinin yüzü gülüyor dolayısıyla bizim de yüzümüz güldü. Muş’ta engelli ailelerin toplumda çok daha fazla görünür olması sosyal hayatta çok daha fazla katılma noktasında buradaki STK’lar, diğer tüm kurumlarımız ve ailelerimizle beraber tabiri caizse çok yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. İnşallah amacımız onları toplumun her alanında, sokaklarda ve etkinliklerde görmek istiyoruz. Niteliği olan yavrularımızın niteliklerini ortaya çıkartmak eğitim hedefi olanlarda inşallah bu anlamda karşılamak istiyoruz. Değişik projeler üretmeye çalışıyoruz. Esma kızımızın yüzünün gülmesinden çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Okuma yazma öğrenmek için gayret ettiğini ve öğretmenini çok sevdiğini söyleyen Esmanur Mengi günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, “25 yaşındayım okuma yazma bilmiyordum yeni öğrendim. Daha önce hiç okula gitmedim. Ben okumak istiyorum. İşe girmek istiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Bir ay oldu okumaya başladım. Günde dört saat ders çalışıyorum. Okumak için kendimi zorluyorum” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Derya Yağmur, Esmanur’un çok kısa bir sürede okuma yazma öğrendiğini belirterek, “İlk başladığımızda Esma harfleri tanımıyordu. Kalemi elimde tutarken elleri titriyordu. Harfleri yapamıyordu. Çok heyecanlıydı, çok stres ve gergindi. Biz bir şekilde başlamaya çalıştı. Sabırda çok önemli hem heyecan vardı hem de Sabır ediyorduk. 30 günlük süreçte biz alfabeyi söktük. Yazı okuduk tekrar ettik. Tek kelimeyi hecelere geçtik. Ödev verdim akşamları yatmadan önce ödevini tekrarla sabah kalktığında ben gelmediğini tekrarla ben geldim yine devam edelim diye tembihledim. Esma okumayı öğrendikten sonra Esma’nın hayatında çok şey değişti. İnanmak başarının yarısıdır çünkü inandığında yapabileceğine daha çok daha çok heveslendi” şeklinde konuştu.

Muş Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise, “Engelli kardeşimizin okuma yazması olmadığını öğrendik. Bu anlamda sayın valimize ilettik bir gün sonrası öğretmen atamasını yaptı. Şu an kardeşimiz kendi ismini yazabiliyor. Kendi imkânlarıyla okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Bu anlamda ailemize ve bütün yetkililere teşekkür ederiz biz dernek olarak topluma kazandırma adına engellilerimize eğitim veriyoruz. Bunlarla ilgili bilgisayar kursu ve buna benzer eğitimler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.