Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler kısa bir mola verdi. Ara tatil boyunca öğrenciler dinlenmenin yanı sıra ders tekrarına da zaman ayırmayı planlıyor. Özellikle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na hazırlanan öğrenciler için bu ara tatil, eksiklerini tamamlamak açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Yarıyıl Tatili 19 Ocak’ta Başlayacak

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci Ara Tatil Mart Ayında

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

LGS ve İOKBS Tarihleri Belli Oldu

Sınav hazırlığı yapan 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Ayrıca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

Öğrenciler ara tatilde hem dinlenme hem de motivasyon yenileme fırsatı bulurken, veliler de çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme imkânına kavuşacak.