Edinilen bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin WhatsApp profil fotoğrafında kendi görüntüsü yerine, 2014 yılında ABD’de gerçekleştirdiği katliamla tanınan Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı belirlendi. Bu detay, saldırganın psikolojik durumu ve olası etkilenmeleri konusunda dikkat çekici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Olayın Arka Planı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen saldırıda: 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Saldırgan olay sonrası etkisiz hale getirildi

Yetkililer, saldırganın sosyal medya ve dijital platformlardaki hareketlerini incelemeye aldı.

Dikkat Çeken Detay: Dijital Etki İddiası

Saldırganın profilinde Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullanması, uzmanlar tarafından “taklit etme” ve “karanlık figürlere hayranlık” ihtimali üzerinden değerlendiriliyor. Bu durum, özellikle gençler arasında dijital içeriklerin etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.