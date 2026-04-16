UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Bayer Münih 2-1 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 35. saniyede kaleci Neuer'in hatalı pasında topla buluşarak ceza sahası dışı sol çaprazdan fileleri havalandırdı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

6. dakikada sol kanattan Joshua Kimmich'in kullandığı köşe atışında kale önünde Aleksandar Pavlovic kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Real Madrid'in kaleyi karşıdan gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

38. dakikada Bayern Münih, Harry Kane'in golüyle yeniden eşitliği yakalarken, 42. dakikada bu kez sahneye Kylian Mbappe çıktı ve Junior Vinicius'un asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golle Real Madrid soyunma odasına 3-2 önde girdi. İkinci yarıda tempo yüksekti. 86. dakikada Eduardo Camavinga ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Real Madrid 10 kişi kaldı.

89. dakikada Luis Diaz attığı golle Bayern Münih skoru 3-3'e getirdi. 90+4. dakikada Olise son sözü söyledi ve Alman ekibi sahadan 4-3 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Öte yandan Arda Güler, maç bitiminde hakeme yaptığı itirazdan dolayı kırmızı gördü.



Arsenal yarı finale yükseldi

Gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Arsenal, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Portekiz ekibi Sporting ile rövanşta golsüz berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.