İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Aralarında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç.’nin bulunduğu 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden kan, saç ve idrar örnekleri Bahçelievler Adli Tıp Kurumu’nda alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle; Ali S. ve Rabia K. tutuklama, diğer iki şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Neda Ş. ile Selen Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ali S. ve Rabia K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.