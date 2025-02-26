Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele başta olmak üzere Süper Lig’in 25. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Sivasspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Galatasaray ve Fenerbahçe, 'saha olayları'

- Kayserispor, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti'

- Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Okan Özkan, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan, 'sportmenliğe aykırı hareketi'

- Fenerbahçe Antrenörleri Stefano Rapetti, Ricardo Manuel Nunes Formosinho ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, 'talimatlara aykırı hareketi'

- KayserisporKulübü BaşkanıNurettin Açıkalın ve kulüp idarecileri Gökhan Gülen, Rıza Erkut Yurdemi 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.