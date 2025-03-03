Sabah töreninde öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler, hep birlikte "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini seslendirdi. Ramazan'ın manevi atmosferini yansıtan bu özel anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vali Davut Gül’den Paylaşım: "Bizim Çocuklar"

İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin duygu dolu performansına kayıtsız kalmayarak görüntüleri X hesabında paylaştı. "Bizim çocuklar" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ramazan ayının coşkusunu yansıtan bu etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla karşılanırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.