Sosyal medyada yayılan görüntülerde, ODTÜ’lü mezunların dansöze eşlik ederek eğlendiği anlar dikkat çekti. Öğrencilerin farklı fakültelerden bir araya gelerek organizasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken, olay hem destek hem de eleştiri içeren yorumlara neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gösteriyi "üniversite yıllarına yakışan eğlenceli bir veda" olarak değerlendirirken, bazıları ise kamuya açık bir alanda yapılan bu tarz bir gösteriyi “uygunsuz” ve “üniversite kültürüyle bağdaşmayan” bir davranış olarak nitelendirdi.

ODTÜ yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Üniversite camiasının özgürlükçü yapısıyla bilinen ODTÜ'de yaşanan bu olay, mezuniyet kutlamalarının sınırları konusunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.