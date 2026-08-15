Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri velilerin en önemli gider kalemlerinden biri haline geldi. Birçok kentte yeni tarifeler açıklanırken, yapılan zamlar aile bütçelerini zorluyor. Bazı veliler ise resmi tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ve belirli servis firmalarına yönlendirme yapıldığını öne sürüyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerin eğitim harcamaları yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Okul kıyafeti, kırtasiye ve beslenme giderlerinin yanı sıra servis ücretlerinde yaşanan artış da velilerin bütçesindeki yükü artırıyor.

Yeni dönem öncesinde farklı kentlerde okul servis ücretlerine yüzde 20 ila yüzde 35 arasında zam yapılırken, bazı bölgelerde servis maliyetleri mesafeye göre aylık birkaç bin lirayı buluyor.

Kısa mesafe bile binlerce lira

Ankara'da yeni dönem okul servis ücretleri yüzde 25 artırıldı. Buna göre 0-3 kilometrelik güzergahın sezonluk ücreti 27 bin 332 liraya yükseldi. 3-6 kilometre için 30 bin 155 lira, 6-10 kilometre için 35 bin 786 lira, 10-15 kilometre için ise 40 bin 433 lira ücret uygulanacak.

Başkentte rehber personel ücreti de 750 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta servis ücretlerine yüzde 35 zam yapılırken, 0-3 kilometrelik güzergahın aylık bedeli 3 bin liraya yükseldi. Diyarbakır'da aynı mesafe için belirlenen ücret 2 bin 200 lira oldu.

Kocaeli'de servis işletmecilerinin yüzde 40 zam talebine karşılık yüzde 35 oranında artış kabul edildi. Kentte 0-1 kilometrelik güzergahın aylık ücreti KDV dahil 3 bin 388 liraya çıktı.

Veliler resmi tarifenin üzerinde ücret iddiasında

Servis ücretleriyle ilgili tartışma yalnızca zamlarla sınırlı değil. Bazı veliler, belirlenen resmi tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini öne sürüyor.

Özellikle bazı özel okullarda servis hizmetinin okul yönetimiyle anlaşmalı belirli firmalar üzerinden yürütülmesi, velilerin alternatif aramasını zorlaştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Veliler, farklı bir servis şirketini tercih etmek istediklerinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaştıklarını ve kendilerine sunulan fiyatları kabul etmek zorunda bırakıldıklarını iddia ediyor.

Bu iddiaların tüm okul ve servis işletmeleri için genellenemeyeceği belirtilirken, veliler servis hizmetlerinde daha fazla şeffaflık ve denetim talep ediyor.

Ödeme koşulları da tartışma konusu

Servis ücretleriyle ilgili bir başka tartışma ise ödeme yöntemi üzerinden yaşanıyor.

Bazı veliler, ilk taksitin nakit olarak talep edildiğini ve ödemelerin resmi bir belge karşılığında yapılmadığını ileri sürüyor. Bazı servis işletmelerinde kayıt işlemleri için velilerin doğrudan şirket merkezlerine yönlendirildiği de iddialar arasında.

Veliler, yaptıkları ödemenin karşılığında düzenli ve resmi bir belge verilmesini, ücretlerin açık şekilde belirtilmesini ve servis sözleşmelerinin şeffaf biçimde hazırlanmasını istiyor.

Gözler İstanbul'da

Türkiye'nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip İstanbul'da ise yeni dönem servis ücretleri için gözler UKOME'ye çevrilmiş durumda.

İstanbul'da belirlenecek yeni tarife, milyonlarca öğrencinin ulaşım maliyetini doğrudan etkileyecek. Veliler, yeni tarifede makul bir artış yapılmasını ve özellikle kısa mesafelerde servis ücretlerinin aile bütçesini zorlamayacak seviyelerde tutulmasını bekliyor.

Veliler belediyelerden denetim istiyor

Servis ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin süreçte belediyeler ile ilgili ulaşım birimleri önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle veliler, yalnızca tarife belirlenmesinin yeterli olmadığını, uygulamada da etkin denetim yapılması gerektiğini savunuyor.

Velilerin talepleri arasında resmi tarifelerin üzerinde ücret alınmasının önüne geçilmesi, servis firmalarının fiyat ve ödeme koşullarını açık şekilde bildirmesi, sözleşmelerin düzenli yapılması ve ailelere mümkün olduğunca alternatif seçenek sunulması bulunuyor.

Yeni eğitim yılı yaklaşırken servis ücretlerinin, kırtasiye ve okul masraflarıyla birlikte aile bütçesinde önemli bir gider kalemi oluşturması bekleniyor. Veliler ise belediyelerden hem ücret artışlarının kontrol altında tutulmasını hem de servis hizmetlerinde daha sıkı denetim yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: türkiyegazetesi