Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kala İstanbul’da okul servis ücret tarifesi netleşti. Yüzde 10 oranında yapılan zamla birlikte uzak mesafelerde yıllık servis ücretlerinin 90 bin liranın üzerine çıkması velilerin tepkisini çekerken, servis esnafı ise fiyatların ucuz kaldığını savunuyor. Geçtiğimiz 2025 yılında 0-1 kilometre için 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için 27 bin 135 lira ve 5-7 kilometre için 28 bin 296 lira ödeyen veliler, bu yıl açıklanan yeni tarifeyle birlikte artan okul masrafları karşısında ciddi şekilde zorlandıklarını dile getiriyor.

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel bulundurması zorunlu olan okullarda bu hizmet için yüzde 35 ilave ücret alınacağını açıkladı. Sınar ayrıca, ilerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek artışlara bağlı olarak yeni bir zam talebinde bulunabileceklerinin de sinyalini verdi.

Yeni düzenlemeye göre servis sağlayıcıları belirlenen resmi tarifenin dışında herhangi bir ek ücret talep edemeyecek ve velileri teklif aşamasında dahi bu kuralın dışına zorlayamayacak. Ödemeler yıllık veya yarı yıllık periyotlar halinde taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile yapılabilecek; servisçiler velileri tek seferde nakit ödemeye ya da tek çekime zorlayamayacak.