Yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme sürecini bekleyecek. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 99,52’ye ulaşırken yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde erişime açtı.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez üniversite kayıt tarihleri, boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve yeni taban puanları yer almaya başladı.

YKS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet üzerinden sunduğu sonuç ekranından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

ÖSYM tarafından adaylara ayrıca basılı yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle adayların sonuç bilgilerini elektronik ortamdan kontrol etmeleri gerekiyor.

Yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların, kayıt süresini kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Üniversite kayıtları 24 Ağustos’ta başlıyor

2026 YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt dönemi 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adayların elektronik kayıt yaptırmaları halinde, yerleştirildikleri üniversitenin kayıtla ilgili duyurularını ve gerekli belgeleri ayrıca takip etmeleri gerekiyor.

Devlet üniversitelerinde doluluk yüzde 99,52’ye çıktı

2026 YKS yerleştirme sonuçlarında devlet üniversitelerindeki yüksek doluluk oranı dikkat çekti.

Devlet üniversitelerinin örgün eğitim programlarında bulunan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine yerleştirme yapıldı. Böylece ilk yerleştirmenin ardından 2 bin 292 kontenjan boş kaldı.

Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı dikkate alındığında, boş kalan kontenjanlarda yaklaşık yüzde 58,3’lük düşüş yaşandı.

Devlet üniversitelerinde genel doluluk oranı yüzde 99,52 olarak gerçekleşti.

Ön lisans programlarında ise yalnızca 37 kontenjanın boş kaldığı bildirildi.

Ancak bu rakamlar ilk yerleştirme sonuçlarını gösteriyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle yeni boş kontenjanlar oluşabilecek.

YKS ek tercih tarihleri ne zaman?

Üniversiteye yerleşemeyen adayların en fazla merak ettiği konulardan biri de 2026 YKS ek tercih tarihleri.

ÖSYM şu an için 2026 YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini açıklamadı.

İlk olarak 24-28 Ağustos tarihlerindeki üniversite kayıtlarının tamamlanması bekleniyor. Kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte süreç netleşecek.

Bu nedenle ek tercih yapmayı planlayan adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Ek tercihte boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

İlk yerleştirme sonrasında görülen boş kontenjan sayısı, ek yerleştirme için kullanılacak kesin kontenjan anlamına gelmiyor.

Üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların kontenjanları da boşalacak. Bu kontenjanlar yeniden değerlendirilerek ek yerleştirme kapsamında adayların tercihine sunulabilecek.

ÖSYM’nin yayımlayacağı 2026 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, adaylar açısından en önemli kaynak olacak.

Kılavuzda;

Ek yerleştirmeye açılan üniversite ve bölümler,

Boş kontenjanlar,

Tercih koşulları,

Taban puanlar,

Başarı sıralamaları,

Ek tercih tarihleri

gibi bilgiler yer alacak.

YKS 2026 taban puanları ne zaman belli olacak?

İlk yerleştirmenin ardından oluşan puan ve başarı sıralamalarının tamamı, ek yerleştirme süreciyle birlikte daha net biçimde ortaya çıkacak.

Özellikle herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih döneminde hangi bölümlerin kendi puan ve başarı sıralamalarına uygun olduğunu ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuz üzerinden kontrol edecek.

Adaylar ayrıca geçmiş yıllara ait taban puan ve başarı sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden karşılaştırabiliyor.

Kimler YKS ek tercih yapabilecek?

Ek yerleştirmede en önemli kriterlerden biri, adayın merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşip yerleşmediği olacak.

İlk merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, gerekli diğer şartları taşımaları halinde ek yerleştirme tercihi yapabilecek.

Buna karşılık merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme hakkından yararlanamayacak.

İlk tercih döneminde tercih yapmayan ancak herhangi bir programa da yerleşmeyen adaylar ise diğer koşulları karşılamaları halinde ek yerleştirmeye başvurabilecek.

Yapay zekâ bölümlerine yoğun ilgi

2026 YKS yerleştirme sonuçlarında dikkat çeken başlıklardan biri de yapay zekâ ve teknoloji odaklı bölümlere gösterilen ilgi oldu.

Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ve Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında kontenjanların tamamının dolduğu belirtildi.

Bu tablo, öğrencilerin geleceğin teknolojilerine yönelik bölümlere ilgisinin arttığını gösteren önemli göstergelerden biri olarak öne çıktı.

Tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılıkta boş kontenjan kalmadı

Devlet üniversitelerinde yüksek talep gören bölümlerde de doluluk oranları dikkat çekti.

Yurt içindeki devlet üniversitelerinin kampüslerinde bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının genel kontenjanlarının tamamının dolduğu bildirildi.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98’in üzerine çıkarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi gibi bölümlerde de devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarda boşluk kalmadı.

Öğretmenlik programlarında da yoğun talep

Öğretmenlik programlarının önemli bölümünde de kontenjanların tamamına yakını doldu.

Almanca, coğrafya, Fransızca, Japonca, matematik, okul öncesi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Vakıf üniversitelerinde doluluk yüzde 79,7

Devlet üniversitelerinde yüzde 99’un üzerine çıkan doluluk oranına karşılık vakıf yükseköğretim kurumlarında daha farklı bir tablo ortaya çıktı.

Vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarında doluluk oranı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Böylece devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında belirgin bir fark oluştu.

Gözler şimdi ek yerleştirme kılavuzunda

2026 YKS’de bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için süreç henüz tamamlanmış değil.

Öncelikle 24-28 Ağustos tarihleri arasındaki üniversite kayıtlarının tamamlanması, ardından kayıt yaptırılmayan programlarda oluşacak boş kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte 2026 YKS ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, tercih edilebilecek bölümler ve güncel taban puanlar kesinleşecek.

Adayların özellikle sosyal medyada veya çeşitli internet sitelerinde paylaşılabilecek resmi olmayan ek tercih tarihleri yerine ÖSYM’nin açıklamalarını esas alması gerekiyor.