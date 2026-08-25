İngiltere Premier Lig’e 9 yıl aradan sonra yeniden yükselen Hull City, sezonun ilk haftasında sahasında Manchester United’ı 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. MKM Stadı’ndaki karşılaşmada Hull City’ye galibiyeti getiren golleri Semi Ajayi ve Nobel Mendy kaydetti.

Bu sonuçla Hull City, Premier Lig tarihinde Manchester United karşısındaki ilk galibiyetini elde etti. Yeni yükselen İngiliz ekibinin güçlü rakibi karşısındaki üstün performansı İngiltere futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu.

“Galibiyeti açıkçası beklemiyordum”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hull City sahibi Acun Ilıcalı, alınan sonucun takımın özgüveni açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ilıcalı, “Bizim için önemli bir galibiyet. Çocukların kendine güvenmesi için önemliydi, diğer maçlara da etki edecektir” ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde galibiyetten emin olmadığını da dile getiren Ilıcalı, “Maçtan önce ‘Kazanırız’ der miydim? Açıkçası beklemiyordum galibiyeti” dedi.

“Futbol olarak da çok üstündük”

Hull City’nin yalnızca skoru değil, sahadaki futboluyla da dikkat çektiğini belirten Ilıcalı, takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

Ilıcalı, “Bugün futbol olarak da çok üstündük. Önemli olan bunun devamının gelmesi” değerlendirmesinde bulundu.

Hull City’nin Manchester United karşısındaki galibiyetinde savunma oyuncuları Semi Ajayi ve Nobel Mendy’nin duran toplardan bulduğu goller belirleyici oldu.

“Vatandaşlarımızın desteğini hep hissediyorum”

Premier Lig’de mücadele eden Hull City’nin Türk kimliğine de vurgu yapan Ilıcalı, yaz boyunca Türk vatandaşlarından gördüğü ilginin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.

Ilıcalı, “Bütün yaz binlerce tebrik kabul ettim. Vatandaşlarımızın desteğini hep hissediyorum. Ben bir Türk’üm ve Hull City bir Türk’ün takımı” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı daha önce de Hull City'nin İngiltere'de Türk kimliğiyle tanınmasını önemsediklerini belirtmiş, kulüp çevresinde Türk bayrağı ve Türk kültürüne yönelik sembollerin taraftarlar tarafından da ilgi gördüğünü ifade etmişti.

Hull City, Manchester United karşısında aldığı tarihi galibiyetle Premier Lig'deki yeni sezonuna 3 puanla başladı. Kulübün bundan sonraki hedefi ise bu sürpriz başlangıcı sezon geneline yayarak ligde kalıcı olabilmek.