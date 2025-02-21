Kartlı Ödemeler Artmaya Devam Ediyor: Temassız Ödemelerde Patlama!

BKM tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında kartlı ödeme tutarları bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 1,61 trilyon TL'ye ulaşarak yüzde 66 oranında bir artış yaşandı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız oldu.

İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler Yüzde 70 Büyüdü

İnternetten yapılan kartlı ödemeler, Ocak ayında 483,6 milyar TL’lik bir tutar ile geçen yıla göre yüzde 70 büyüdü. İnternetten yapılan ödeme adedi ise 230,3 milyon adede çıkarak yüzde 8'lik bir artış sağladı.

Kart Sayıları ve Kullanım Oranları Yükseldi

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 438,9 milyon kart kullanıldığı, kredi kartı sayısının 130,2 milyon, banka kartı sayısının 195,6 milyon, ön ödemeli kart sayısının ise 113,1 milyon olduğu belirtildi. Bu sayıların, geçen yıla oranla artış gösterdiği kaydedildi.

Kartlı Ödemelerde Temassız Teknoloji Öne Çıkıyor

Temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1,036 milyar adede yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 82 artarak 503,2 milyar TL’ye ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız yöntemle gerçekleşti.