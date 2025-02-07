Şehirleşme Artıyor, Köy Nüfusu Azalıyor

Nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşamaya devam ederken, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,4’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayan nüfus oranı ise %6,6’ya geriledi. Türkiye nüfusunun %67,2’sinin "yoğun kent" olarak sınıflandırılan bölgelerde yaşadığı belirtilirken, bu oran orta yoğun kentlerde %15,5, kırsal alanlarda ise %17,2 olarak hesaplandı.

40 İlde Nüfus Azaldı, İstanbul’un Nüfusu Artış Gösterdi

2023 yılında yalnızca 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024’te bu sayı 40’a yükseldi. Ancak İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,3’ü İstanbul’da yaşarken, onu 5 milyon 864 bin 49 kişiyle Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişiyle İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişiyle Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişiyle Antalya takip etti.

En Küçük İl Bayburt, En Yoğun İl İstanbul

Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili 83 bin 676 kişiyle Bayburt oldu. Onu Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etti. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında ise İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişiyle en yoğun il oldu. Kocaeli 623 kişiyle ikinci, Yalova ise 390 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Yaşlanıyor: Ortanca Yaş 34,4’e Yükseldi

TÜİK verileri, Türkiye’nin yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu. 2023 yılında 34 olan ortanca yaş, 2024’te 34,4’e yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 33,7 olurken, kadınlarda 35,2 olarak hesaplandı. En yüksek ortanca yaşa sahip il 43,4 ile Sinop olurken, en genç nüfusa sahip il 21,4 ile Şanlıurfa oldu.

Çalışma Çağındaki Nüfus Artıyor

Türkiye’de çalışma çağı olarak kabul edilen 15-64 yaş aralığındaki nüfusun oranı %68,4’e yükselirken, çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı %20,9’a düştü. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %10,6’ya çıktı. Yaşlı bağımlılık oranı artarken, çocuk bağımlılık oranı düştü.

Türkiye’nin Nüfusu Daha Dengeli Büyüyor

Türkiye’de nüfus artış hızının 2023’te binde 1,1 iken 2024’te binde 3,4’e yükseldiği görüldü. Ancak doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun artışı, gelecekte demografik yapıda önemli değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Türkiye’nin demografik yapısındaki bu değişimler, sosyal politikalar, sağlık hizmetleri ve iş gücü planlamaları açısından önemli sinyaller veriyor. Şehirleşmenin hızlanması ve kırsal nüfusun azalması, kalkınma planlamalarında yeni stratejilere ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.