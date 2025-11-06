Amsterdam’da oynanan karşılaşmada Victor Osimhen attığı 3 golle (hat-trick) gecenin yıldızı oldu. Galatasaray bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini aldı ve bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Galatasaray’ın Grubunda Son Durum (4. Hafta Sonrası)

Galatasaray – 9 puan Manchester United – 7 puan Ajax – 4 puan Celtic – 1 puan

(Olası grup sıralaması örnek verilmiştir; UEFA’nın güncel tablosuna göre düzenlenebilir.)

Osimhen Fırtınası!

Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla adeta fırtına gibi esiyor. Nijeryalı yıldız, bu sezon Devler Ligi’nde 4 maçta 6 gole ulaşarak Avrupa basınında manşetlere çıktı.

Bir Sonraki Maç Ne Zaman?

Galatasaray, gruptaki 5. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Manchester United’ı konuk edecek. Bu mücadele grubun kaderini belirleyecek nitelikte olacak.