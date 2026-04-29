Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 97,9 iken, Nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.