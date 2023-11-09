Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Olçok, paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." ifadelerine yer verdi. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu yapıyor.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezundur. Nihal Olçok, 1998'de Erol Olçok ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları olmuştur.

Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.